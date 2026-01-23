Η Οσέρ έβαλε δύσκολα στην Παρί Σεν Ζερμέν, όμως το γκολ του Μπαρκολά στο 80' έδωσε το διπλό (1-0) στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Λίγες ημέρες μετά την ήττα από τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα για τη league phase του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν απειλήθηκε με γκέλα και στη Ligue 1, ωστόσο κατάφερε με γκολ του Μπαρκολά στο φινάλε να νικήσει 1-0 την Οσέρ εκτός έδρας.

Αναμενόμενα, οι Παριζιάνοι είχαν την υπεροχή αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν το προβάδισμα, με τον Λεόν να είναι σταθερός και να κρατά το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα. Το ματς συνεχίστηκε σε ανάλογο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να μην μπορούν να τη μετουσιώσουν σε γκολ.

Εντέλει, ο Γόρδιος δεσμός λύθηκε στο 79o λεπτό. Μετά από αστραπιαία αντεπίθεση, ο Ντεμπελέ βρήκε τον Μπαρκολά και εκείνος νίκησε τον τερματοφύλακα της Οσέρ στο τετ α τετ, δίνοντας ένα δύσκολο διπλό στην ομάδα του. Με τη νίκη αυτή, η Παρί επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας δύο βαθμούς περισσότερους από τη Λανς, που βέβαια έχει ένα ματς λιγότερο.