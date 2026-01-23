Οσέρ - Παρί Σεν Ζερμέν 0-1: Γλίτωσε με Μπαρκολά
Λίγες ημέρες μετά την ήττα από τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα για τη league phase του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν απειλήθηκε με γκέλα και στη Ligue 1, ωστόσο κατάφερε με γκολ του Μπαρκολά στο φινάλε να νικήσει 1-0 την Οσέρ εκτός έδρας.
Αναμενόμενα, οι Παριζιάνοι είχαν την υπεροχή αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν το προβάδισμα, με τον Λεόν να είναι σταθερός και να κρατά το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα. Το ματς συνεχίστηκε σε ανάλογο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να μην μπορούν να τη μετουσιώσουν σε γκολ.
Εντέλει, ο Γόρδιος δεσμός λύθηκε στο 79o λεπτό. Μετά από αστραπιαία αντεπίθεση, ο Ντεμπελέ βρήκε τον Μπαρκολά και εκείνος νίκησε τον τερματοφύλακα της Οσέρ στο τετ α τετ, δίνοντας ένα δύσκολο διπλό στην ομάδα του. Με τη νίκη αυτή, η Παρί επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας δύο βαθμούς περισσότερους από τη Λανς, που βέβαια έχει ένα ματς λιγότερο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.