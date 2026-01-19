Η Λιόν συνεχίζει την καλή της πορεία και με νίκη εντός έδρας κόντρα στην Μπρεστ (2-1) παραμένει σε ευρωπαϊκή τροχιά.

Η Λιόν συνεχίζει την καλή της πορεία και παραμένει στην 4η θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο με 33 βαθμούς, σημειώνοντας την τρίτη της σερί νίκη κόντρα στην Μπρεστ με 2-1. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 41΄με τον Σουλκ και στο 45΄+1' ο Αμπνέρ Βινίσιους έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Οι φιλοξενούμενοι που έπαιζαν με 10 παίκτες από το 19' μείωσαν στο 87΄με τον Εβιμπέ, χωρίς όμως να καταφέρουν κάτι παραπάνω.

Στρασβούργο - Μετς 2-1

Σημαντική νίκη πήρε το Στρασβούργο εντός έδρας με 2-1 ενάντια στην Μετς. Βρίσκεται στην 7η θέση με 27 βαθμούς και στο -4 από την 6η θέση. Στο 12΄ ο Μορέιρα άνοιξε το σκορ αλλά στο 24΄η Μετς ισοφάρισε με τον Χέιν με πέναλτι. Στο 43΄όμως το Στρασβούργο με τον Γκόντο ανέκτησε το προβάδισμα και μαζί «κλείδωσε» την νίκη.

Ναντ - Παρί FC 1-2

Η Παρί FC μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων επέστρεψε στις νίκες και έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ναντ με 2-1. Μόλις στο 6' άνοιξε το σκορ του αγώνα με τον Κεμπάλ για τους φιλοξενούμενους, αλλά στο 50΄ο Αλμπίνε ισορρόπησε το παιχνίδι. Στο 78' η Παρί FC ανέκτησε το προβάδισμα με τον Κολεόσο και πήρε το τρίποντο φτάνοντας τους 19 βαθμούς. Στον αντίποδα, η Ναντ παραμένει στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ρεν - Χάβρη 1-1

Η Ρεν ήρθε ισόπαλη με την Χάβρη με 1-1 και έχασε έδαφος να ξεφύγει κι άλλο στο κυνήγι της 6η θέσης από το Στρασβούργο. Στο 69 ΄ο Μαμπίμπι έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, αλλά στο 86΄ο Εμπολό πέτυχε το 1-1.