Συνέχεια στην εξαιρετική της πορεία έδωσε η Λανς μετά τη νέα της νίκη στη Ligue 1 επί της Λοριάν (3-0), φτάνοντας στο -2 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα με... ζόρι για τη Λιλ.

Η εκπληκτική Λανς συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη φετινή Ligue 1! Μετά τη νίκη της με 3-0 επί της Λοριάν έφτασε τους 22 βαθμούς και μόλις στο -2 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Εντουάρ άνοιξε το σκορ μόλις στο 6' και το ματς «καθάρισε» στο β' μέρος με τους Σαΐντ (77') και Μπαϊντού (89).

Σημαντική νίκη σημείωσε η Λιλ που «λύγισε» με 1-0 την Ανζέ και επανήλθε στο -4 από την πρωτοπόρο Παρί. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 45+2' ο Κορέια. Η σκληροτράχηλη Λιόν έμεινε όρθια στην έδρα της Μπρεστ παίζοντας από το 7ο λεπτό με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Χάτεμπορ. Οι Λιονέ κράτησαν το 0-0 που τους έδωσε έναν πολύτιμο βαθμό έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς και παρέμειναν στην 6η θέση ισοβαθμώντας με Λιλ και Μονακό.

Το Στρασβούργο υποχώρησε κι άλλο βγαίνοντας εκτός ευρωπαϊκής τροχιάς, μετά την «βαριά» ήταν από τη Ρεν με 4-1. «Τρίποντο» ανάσας για τη μάχη της παραμονής πήρε η Μετς που επικράτησε της Ναντ με 2-0 αφήνοντας την Οσέρ στον πάτο της βαθμολογίας. Στο 0-0 έμειναν Τουλούζ και Χάβρη.

Τα αποτελέσματα (2/11)

Μπρεστ - Λιόν 0-0

Λιλ - Ανζέ 1-0

Λανς - Λοριάν 3-0

Ρεν - Στρασβούργο 4-1

Ναντ - Μετς 0-2

Τουλούζ - Χάβρη 0-0