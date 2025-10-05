Ο... Μπαπέ τιμώρησε την Παρί Σεν Ζερμέν!

Ο Εθαν Μπαπέ υπό το βλέμμα του αδελφού του, Κιλιάν, λύτρωσε τη Λιλ (1-1) στο ντέρμπι με την Παρί Σεν Ζερμέν. Στην κορυφή οι Παριζιάνοι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε να περάσει από το «Stade Pierre Mauroy», αφού αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λιλ. Αιτία για την... γκέλα ο Μπαπέ, ο αδελφός του Κίλιαν, Έθαν. Ο 18χρονος επιθετικός υπό το βλέμμα του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να λυτρώσει την ομάδα του και μάλιστα να κάνει τον πανηγυρισμό του Κιλιάν. Η Παρί έμεινε στην κορυφή, αλλά μόλις στο +1 από Μαρσέιγ, Στρασμπούρ, Λιόν. Οι Παριζιάνοι άνοιξαν το σκορ με τον Νούνο Μέντες, αλλά ο Εθαν Μπαπέ ισοφάρισε στο 85'.

OMG Ethan immediately scored the equalizer after getting subbed on



Mbappe brothers are on fire pic.twitter.com/O4kJsQFURs — Goatbapp (@kyksthetic) October 5, 2025

Με δύο γκολ του Έμερσον στα τελευταία λεπτά, η Τουλούζ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Λιόν και την γκρέμισε από την κορυφή. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο α΄ μέρος με τον Φοφανά, ωστόσο ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Τουλούζ, Έμερσον έφερε το ματς άνω - κάτω. Ο Βραζιλιάνος μπήκε στο 71', ισοφάρισε στο 87΄ και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκέλα και για τη Μονακό, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εντός έδρας με τη Νις. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με δυο τέρματα του Ντιόπ, ωστόσο ο Ανσού Φατί απάντησε επίσης με δυο γκολ και χάρισε τον βαθμό. Η Λανς πέρασε στην 6η θέση μετά την εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Οσέρ, ενώ ισόπαλες 2-2 αναδείχθηκαν Χάβρη και Ρεν. Το Στρασβούργο διέλυσε με 5-0 την Ανζέ και πέρασε στη 2η θέση. Πανιτσέλι και Γκόντο πέτυχαν από δυο γκολ, ενώ τέρμα σημείωσε και ο Ουατάρα.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής



Παρασκευή 03/10

Παρί FC – Λοριάν 2-0

Σάββατο 04/10

Μετς – Μαρσέιγ 0-3

Μπρεστ – Ναντ 0-0

Οσέρ – Λανς 1-2

Κυριακή 05/10

Λιόν – Τουλούζ 1-2

Μονακό – Νις 2-2

Στρασβούργο – Ανζέ 5-0

Χάβρη – Ρεν 2-2

Λιλ – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1