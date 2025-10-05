Ο... Μπαπέ τιμώρησε την Παρί Σεν Ζερμέν!
Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε να περάσει από το «Stade Pierre Mauroy», αφού αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λιλ. Αιτία για την... γκέλα ο Μπαπέ, ο αδελφός του Κίλιαν, Έθαν. Ο 18χρονος επιθετικός υπό το βλέμμα του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να λυτρώσει την ομάδα του και μάλιστα να κάνει τον πανηγυρισμό του Κιλιάν. Η Παρί έμεινε στην κορυφή, αλλά μόλις στο +1 από Μαρσέιγ, Στρασμπούρ, Λιόν. Οι Παριζιάνοι άνοιξαν το σκορ με τον Νούνο Μέντες, αλλά ο Εθαν Μπαπέ ισοφάρισε στο 85'.
OMG Ethan immediately scored the equalizer after getting subbed on— Goatbapp (@kyksthetic) October 5, 2025
Mbappe brothers are on fire pic.twitter.com/O4kJsQFURs
Με δύο γκολ του Έμερσον στα τελευταία λεπτά, η Τουλούζ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Λιόν και την γκρέμισε από την κορυφή. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο α΄ μέρος με τον Φοφανά, ωστόσο ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Τουλούζ, Έμερσον έφερε το ματς άνω - κάτω. Ο Βραζιλιάνος μπήκε στο 71', ισοφάρισε στο 87΄ και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκέλα και για τη Μονακό, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εντός έδρας με τη Νις. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με δυο τέρματα του Ντιόπ, ωστόσο ο Ανσού Φατί απάντησε επίσης με δυο γκολ και χάρισε τον βαθμό. Η Λανς πέρασε στην 6η θέση μετά την εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Οσέρ, ενώ ισόπαλες 2-2 αναδείχθηκαν Χάβρη και Ρεν. Το Στρασβούργο διέλυσε με 5-0 την Ανζέ και πέρασε στη 2η θέση. Πανιτσέλι και Γκόντο πέτυχαν από δυο γκολ, ενώ τέρμα σημείωσε και ο Ουατάρα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
Παρασκευή 03/10
Παρί FC – Λοριάν 2-0
Σάββατο 04/10
Μετς – Μαρσέιγ 0-3
Μπρεστ – Ναντ 0-0
Οσέρ – Λανς 1-2
Κυριακή 05/10
Λιόν – Τουλούζ 1-2
Μονακό – Νις 2-2
Στρασβούργο – Ανζέ 5-0
Χάβρη – Ρεν 2-2
Λιλ – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1
