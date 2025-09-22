Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, είναι ο νέος κάτοχος του βραβείου της Χρυσής Μπάλας. Δείτε όλους τους νικητές από το 1956 έως και το 2025!

Στο τέλος ήταν μία... μάχη μεταξύ δύο. Από τον Γιαμάλ και τον Ντεμπελέ ο σταρ της Παρί ήταν αυτός που κέρδισε τη φετινή Χρυσή Μπάλα εν μέσω αποθέωσης και ενώ πριν τη σχετική ανακοίνωση αρκετοί παρευρισκόμενοι στην αίθουσα φώναζαν το όνομά του. Μάλιστα ο Ουσμάν Ντεμπελέ - που έγινε ο έκτος Γάλλος που κερδίζει το βραβείο μετά τους Κοπά, Πλατινί (3 φορές), Παπέν, Ζιντάν και Μπενζεμά - παρέλαβε το βραβείο από τον Ροναλτίνιο. Η Γαλλία έτσι πήρε τη σχετική πρωτιά αφήνοντας πίσω τις Γερμανία και Ιταλία με 5 κατακτήσεις.

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας

1956 - Στάνλεϊ Μάθιους / Αγγλία /Μπλάκπουλ

1957 - Αλφρέδο Ντι Στέφανο / Ισπανία / Αργεντινή / Ρεάλ Μαδρίτης

1958 - Ραϊμόν Κοπά / Γαλλία / Ρεάλ Μαδρίτης

1959 - Αλφρέδο Ντι Στέφανο / Ισπανία / Αργεντινή / Ρεάλ Μαδρίτης

1960 - Λουίς Σουάρεθ / Ισπανία / Μπαρτσελόνα

1961 - Ομάρ Σίβορι / Ιταλία / Αργεντινή / Γιουβέντους

1962 - Γιόζεφ Μάζοπουστ / Τσεχοσλοβακία / Ντούκλα Πράγας

1963 - Λεβ Γιασίν / Σοβιετική Ένωση / Ντινάμο Μόσχας

1964 - Ντένις Λόου / Σκωτία / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

1965 - Εουσέμπιο / Πορτογαλία / Μπενφίκα

1966 - Μπόμπι Τσάρλτον / Αγγλία / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

1967 - Φλοριάν Άλμπερτ / Ουγγαρία / Φερεντβάρος

1968 - Τζορτζ Μπεστ / Βόρειος Ιρλανδία / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

1969 - Τζάνι Ριβέρα / Ιταλία / Μίλαν

1970 - Γκερντ Μίλερ / Δυτική Γερμανία / Μπάγερν

1971 - Γιόχαν Κρόιφ / Ολλανδία / Άγιαξ

1972 - Φραντς Μπέκενμπαουερ / Δυτική Γερμανία / Μπάγερν

1973 -Γιόχαν Κρόιφ / Ολλανδία / Άγιαξ / Μπαρτσελόνα

1974 - Γιόχαν Κρόιφ / Ολλανδία / Μπαρτσελόνα

1975 - Όλεγκ Μπλαχίν / Σοβιετική Ένωση / Ντινάμο Κιέβου

1976 - Φραντς Μπέκενμπαουερ / Γερμανία / Μπάγερν

1977 - Άλαν Σίμονσεν / Δανία / Γκλάντμπαχ

1978 - Κέβιν Κίγκαν / Αγγλία / Αμβούργο

1979 - Κέβιν Κίγκαν / Αγγλία / Αμβούργο

1980 - Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε / Γερμανία / Μπάγερν

1981 - Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε / Γερμανία / Μπάγερν

1982 - Πάολο Ρόσι / Ιταλία / Γιουβέντους

1983 - Μισέλ Πλατινί / Γαλλία / Γιουβέντους

1984 - Μισέλ Πλατινί / Γαλλία / Γιουβέντους

1985 - Μισέλ Πλατινί / Γαλλία / Γιουβέντους

1986 - Ιγκόρ Μπελάνοφ / Σοβιετική Ένωση / Ντινάμο Κιέβου

1987 - Ρουντ Γκούλιτ / Ολλανδία / Αϊντχόφεν / Μίλαν

1988 - Μάρκο Φαν Μπάστεν / Ολλανδία / Μίλαν

1989 - Μάρκο Φαν Μπάστεν / Ολλανδία / Μίλαν

1990 - Λόταρ Ματέους / Γερμανία / Ίντερ

1991 - Ζαν Πιέρ Παπέν / Γαλλία / Μαρσέιγ

1992 - Μάρκο Φαν Μπάστεν / Ολλανδία / Μίλαν

1993 - Ρομπέρτο Μπάτζο / Ιταλία / Γιουβέντους

1994 - Χρίστο Στόιτσκοφ / Βουλγαρία / Μπαρτσελόνα

1995 - Ζορζ Γουεά / Λιβερία / Παρί Σεν Ζερμέν / Μίλαν

1996 - Ματίας Ζάμερ / Γερμανία / Ντόρτμουντ

1997 - Ρονάλντο / Βραζιλία / Μπαρτσελόνα / Ίντερ

1998 - Ζινεντίν Ζιντάν / Γαλλία / Γιουβέντους

1999 - Ριβάλντο / Βραζιλία / Μπαρτσελόνα

2000 - Λουίς Φίγκο / Πορτογαλία / Μπαρτσελόνα / Ρεάλ Μαδρίτης

2001 - Μάικλ Όουεν / Αγγλία / Λίβερπουλ

2002 - Ρονάλντο / Βραζιλία / Ρεάλ Μαδρίτης

2003 - Πάβελ Νέντβεντ / Τσεχία / Γιουβέντους

2004 - Αντρέι Σεβτσένκο / Ουκρανία / Μίλαν

2005 - Ροναλντίνιο / Βραζιλία / Μπαρτσελόνα

2006 - Φάμπιο Καναβάρο / Ιταλία / Γιουβέντους / Ρεάλ Μαδρίτης

2007 - Κακά / Βραζιλία / Μίλαν

2008 - Κριστιάνο Ρονάλντο / Πορτογαλία / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2009 - Λιονέλ Μέσι / Αργεντινή / Μπαρτσελόνα

2010 - Λιονέλ Μέσι / Αργεντινή / Μπαρτσελόνα

2011 - Λιονέλ Μέσι / Αργεντινή / Μπαρτσελόνα

2012 - Λιονέλ Μέσι / Αργεντινή / Μπαρτσελόνα

2013 - Κριστιάνο Ρονάλντο / Πορτογαλία / Ρεάλ Μαδρίτης

2014 - Κριστιάνο Ρονάλντο / Πορτογαλία / Ρεάλ Μαδρίτης

2015 - Λιονέλ Μέσι / Αργεντινή / Μπαρτσελόνα

2016 - Κριστιάνο Ρονάλντο / Πορτογαλία / Ρεάλ Μαδρίτης

2017 - Κριστιάνο Ρονάλντο / Πορτογαλία / Ρεάλ Μαδρίτης

2018 - Λούκα Μόντριτς / Κροατία / Ρεάλ Μαδρίτης

2019 - Λιονέλ Μέσι / Αργεντινή / Μπαρτσελόνα

2021 - Λιονέλ Μέσι / Αργεντινή / Μπαρτσελόνα & Παρί Σεν Ζερμέν

2022 - Καρίμ Μπενζεμά / Γαλλία / Ρεάλ Μαδρίτης

2023 - Λιονέλ Μέσι/ Αργεντινή/ Ίντερ Μαΐμι

2024 - Ρόδρι/ Ισπανία/ Μάντσεστερ Σίτι

2025 - Ουσμάν Ντεμπελέ /Γαλλία / Παρί Σεν Ζερμέν