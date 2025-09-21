Ο Ανσού Φάτι επέστρεψε στη δράση και οδήγησε τη Μονακό στην επιβλητική νίκη με 5-2 απέναντι στη Μετς. Στην 2η θέση οι Μονεγάσκοι. Νέα νίκη για το Στρασβούργο.

Η Μονακό συνήλθε από την τεσσάρα με την Μπριζ για το Champions League και με οδηγό τον Ανσού Φάτι κατατρόπωσε τη Μετς με 5-2 φτάνοντας τους 12 βαθμούς στη Ligue 1. Η Μετς προηγήθηκε με τον Ντιαλό στο 13', αλλά ο Μπιέρεθ ισοφάρισε στο 28'. Μόλις 36 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ο Φάτι -που βρήκε δίχτυα και με την Μπριζ- σκόραρε από κοντά κάνοντας την ανατροπή για τους Μονεγάσκους. Η Μετς προέβαλε αντίσταση και ισοφάρισε με το πέναλτι του Χέιν (67'), ωστόσο ο Φάτι δήλωσε ξανά «παρών» για το εκ νέου προβάδισμα της Μονακό στο 83'. Το τελικό 5-2 διαμόρφωσαν το αυτογκόλ του Κουάο (86') και το «κερασάκι» του Ιλενικένα στις καθυστερήσεις.

Νέα νίκη για το φοβερό Στρασβούργο

Στους 12 βαθμούς έφτασε και το Στρασβούργο που επικράτησε εκτός έδρας της Παρί FC με 3-2. Ο Παές άνοιξε το σκορ στο 27' και ο Ντουέ διπλασίασε τα τέρματα του Στρασβούργου στο 78'. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 81', αλλά το γκολ του Εμεγκά στο 87' «κλείδωσε» τη νίκη για τους φιλοξενούμενους. Η Παρί FC μείωσε απλά στις καθυστερήσεις.

Τα αποτελέσματα της Ligue 1 (21/9)