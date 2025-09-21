Μονακό - Μετς 5-2: Πεντάρα με «σούπερ» Φάτι
Η Μονακό συνήλθε από την τεσσάρα με την Μπριζ για το Champions League και με οδηγό τον Ανσού Φάτι κατατρόπωσε τη Μετς με 5-2 φτάνοντας τους 12 βαθμούς στη Ligue 1. Η Μετς προηγήθηκε με τον Ντιαλό στο 13', αλλά ο Μπιέρεθ ισοφάρισε στο 28'. Μόλις 36 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ο Φάτι -που βρήκε δίχτυα και με την Μπριζ- σκόραρε από κοντά κάνοντας την ανατροπή για τους Μονεγάσκους. Η Μετς προέβαλε αντίσταση και ισοφάρισε με το πέναλτι του Χέιν (67'), ωστόσο ο Φάτι δήλωσε ξανά «παρών» για το εκ νέου προβάδισμα της Μονακό στο 83'. Το τελικό 5-2 διαμόρφωσαν το αυτογκόλ του Κουάο (86') και το «κερασάκι» του Ιλενικένα στις καθυστερήσεις.
Νέα νίκη για το φοβερό Στρασβούργο
Στους 12 βαθμούς έφτασε και το Στρασβούργο που επικράτησε εκτός έδρας της Παρί FC με 3-2. Ο Παές άνοιξε το σκορ στο 27' και ο Ντουέ διπλασίασε τα τέρματα του Στρασβούργου στο 78'. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 81', αλλά το γκολ του Εμεγκά στο 87' «κλείδωσε» τη νίκη για τους φιλοξενούμενους. Η Παρί FC μείωσε απλά στις καθυστερήσεις.
Τα αποτελέσματα της Ligue 1 (21/9)
- Μονακό - Μετς 5-2
- Παρί FC - Στρασβούργο 2-3
- Χάβρη - Λοριάν 1-1
- Οσέρ - Τουλούζ 1-0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.