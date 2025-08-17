Ligue 1: Ιδανικό ξεκίνημα με νίκες για Μονακό και Λιόν, ο Σιντιμπέ «λύτρωσε» την Τουλούζ
Μερικές εβδομάδες πριν η Λιόν «φλέρταρε» με τον υποβιβασμό, όμως η με την έφεσή τους να γίνεται δεκτή, οι Λιονέ συμμετέχουν κανονικά στη Ligue 1. Στην πρεμιέρα της, η Λιόν απέδρασε από τη Λανς με... γεμάτο σακούλι, αφού νίκησαν με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Μικαουτάτζε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.
Με το «δεξί» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της και η Μονακό που επιβλήθηκε εύκολα της Χάβρης του Σαμάτα με 3-1. Το αυτογκόλ του Γιορίς (32') έβαλε μπροστά τους Μονεγάσκους. Στο 61' ο Ντάιερ έκανε το 2-0, με τη Χάβρη να βρίσκει προσωρινή απάντηση μειώνοντας με τον Εντιαγέ (67'). Τις ελπίδες της «έσβησε» ο Ακλιούτς στο 74' διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Στο άλλο ματς, ο γνώριμός μας Τζιμπρίλ Σιντιμπέ έκρινε την αναμέτρηση της Τουλούζ με τη Νις. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ σκόραρε στο 89' χαρίζοντας τη νίκη στην Τουλούζ με 1-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.