Με νίκες ξεκίνησε η νέα σεζόν για τη Μονακό και τη Λιόν, με την πρώτη να επικρατεί εύκολα με 3-1 της Χάβρης και τους Λιονέ να φεύγουν με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Λανς.

Μερικές εβδομάδες πριν η Λιόν «φλέρταρε» με τον υποβιβασμό, όμως η με την έφεσή τους να γίνεται δεκτή, οι Λιονέ συμμετέχουν κανονικά στη Ligue 1. Στην πρεμιέρα της, η Λιόν απέδρασε από τη Λανς με... γεμάτο σακούλι, αφού νίκησαν με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Μικαουτάτζε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Με το «δεξί» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της και η Μονακό που επιβλήθηκε εύκολα της Χάβρης του Σαμάτα με 3-1. Το αυτογκόλ του Γιορίς (32') έβαλε μπροστά τους Μονεγάσκους. Στο 61' ο Ντάιερ έκανε το 2-0, με τη Χάβρη να βρίσκει προσωρινή απάντηση μειώνοντας με τον Εντιαγέ (67'). Τις ελπίδες της «έσβησε» ο Ακλιούτς στο 74' διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Στο άλλο ματς, ο γνώριμός μας Τζιμπρίλ Σιντιμπέ έκρινε την αναμέτρηση της Τουλούζ με τη Νις. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ σκόραρε στο 89' χαρίζοντας τη νίκη στην Τουλούζ με 1-0.