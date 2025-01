Μετά από έναν χρόνο παρουσίας στον Άγιαξ, ο Τζόρνταν Χέντερσον φέρεται να βρίσκεται προ των πυλών της Μονακό σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Κίνηση-έκπληξη ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Μονακό στο χειμερινό παζάρι, κάνοντας δικό της τον Τζόρνταν Χέντερσον!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο βετεράνος Άγγλος χαφ του Άγιαξ βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του στον σύλλογο του Πριγκιπάτου, γεγονός που έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία και στον ολλανδικό Τύπο καθώς ο Αίαντας δεν είχε δείξει την παραμικρή πρόθεση να τον πουλήσει στο χειμερινό παζάρι.

Ο Χέντερσον μετακόμισε στο Άμστερνταμ τον Ιανουάριο του 2024 ως ελεύθερος από την Αλ-Ετιφάκ και είχε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026, αλλά σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα πρόκειται να αποχωρήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στους Μονεγάσκους, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 3η θέση της Ligue 1.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η «Telegraaf» αναφέρει πως ο Άγιαξ απέρριψε την πρόταση της Μονακό και προτίθεται να μπει σε συζητήσεις για την πώλησή του από το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς θεωρεί υπερπολύτιμο τον 35χρονο χαφ για την εξέλιξη της φετινής σεζόν.

Τη φετινή σεζόν μετράει 31 συμμετοχές με 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τον Άγιαξ.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco are closing in on deal to sign Jordan Henderson from Ajax as new midfielder!



Permanent move almost agreed on contract until June 2026.



Here we go, soon 💣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/zdKo518vf2