Τις πρώτες του ημέρες στο νέο κεφάλαιο της επαγγελματικής του καριέρας βιώνει ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος ανέλαβε κι επίσημα από την 1η Ιανουαρίου το πόστο του επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull.

Ο αυστριακός κολοσσός «χρύσωσε» τον Γερμανό προκειμένου εκείνος να επωμιστεί την εποπτεία, τη διαχείριση και τη συμβουλευτική σε όλους τους συλλόγους του ομίλου, ο οποίος πρόσθεσε ένα νέο μέλος στα τέλη του 2024 με την σύμπραξη στο πλευρό της οικογένειας Αρνό για την αγορά των μετοχών της Paris FC.

Με την επιστροφή από τη χειμερινή διακοπή, λοιπόν, ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ έπιασε δουλειά και τυπικά, κάνοντας την επίσκεψή του στο γήπεδο του παριζιάνικου συλλόγου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με την Αμιάν.

Οι άνθρωποι του κλαμπ τον υποδέχθηκαν θερμά όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε:

Red Bull Football chief Jürgen Klopp has arrived at Stade Charléty to attend Paris FC v Amiens.

📽️ @agrandesso pic.twitter.com/vodnRpZaeA