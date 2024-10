Η Παρί Σεν Ζερμέν έστησε πάρτι στο πρώτο μέρος απέναντι στη Μαρσέιγ, προηγήθηκε με 3-0 και ανάγκασε πολλούς οπαδούς των Μασσαλών να αποχωρήσουν από το ημίχρονο.

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε το Classique στο ημίχρονο η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς με τρία γκολ έφτασε σε ένα άνετο 3-0 απέναντι σε μια Μαρσέιγ που πάσχιζε να ανταγωνιστεί με δέκα παίκτες από το 20΄.

Βλέποντας μάλιστα την εικόνα της ομάδας τους και την Παρί να... σαλπάρει προς μια μεγάλη νίκη, πολλοί οπαδοί των Μασσαλών δεν άντεξαν το θέαμα και αποφάσισαν να φύγουν από το γήπεδο.

Από το ημίχρονο κιόλας εκατοντάδες φίλαθλοι της Μαρσέιγ άρχισαν να αποχωρούν και να αδειάζουν την εξέδρα, με το σκορ και το αριθμητικό μειονέκτημα να μην αφήνει πολλά περιθώρια για κάτι διαφορετικό στο β΄μέρος.

HT | Marseille 0-3 PSG:



Some Marseille fans have seen enough.



🎥 @georgeboxall22 pic.twitter.com/YgiR6leJsA