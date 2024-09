Ο Τιερί Ανρί πρωταγωνιστεί σε διαφημιστικό της Ligue 1 για το γαλλικό πρωτάθλημα υποδυόμενος τον πιλότο ιδιωτικού τζετ στα χρώματα της Μονακό.

Έναν ευφάνταστο τρόπο για να διαφημίσει το γαλλικό ποδόσφαιρο σκαρφίστηκε η Ligue 1.

Τη στιγμή που οι Άγγλοι δείχνουν να... σνομπάρουν το πρωτάθλημα και τις δυνατότητές του, οι Γάλλοι βρήκαν ένα τρόπο για να σπάσουν ορισμένα στερεότυπα και να δείξουν τι πραγματικά εστί Ligue 1 στους ποδοσφαιρόφιλους πέρα από τα σύνορα της Γαλλίας.

Το... στόρι αφορά έναν Άγγλο που πέφτει θύμα απαγωγής από τους Γάλλους, οι οποίοι με έναν σουρεάλ τρόπο τον ταξιδεύουν σε γήπεδα και γειτονιές για να γνωρίσει από πρώτο χέρι την γαλλική ποδοσφαιρική κουλτούρα.

Την παράσταση πάντως κλέβει αναμφίβολα ο Τιερί Ανρί, ο οποίος υποδύεται τον πιλότο σε τζετ με τα χρώματα της Μονακό και με τις χιουμοριστικές γκριμάτσες του.... απογειώνει το βίντεο που ετοίμασε η Ligue 1.

We Will Show You - Football à la Française 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/2JgGgLduBT