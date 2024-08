Τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν προβάρει ο 19χρονος Ντεσιρέ Ντουέ, ο οποίος προτίμησε τους Παριζιάνους αντί της Μπάγερν κι άναψε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Κάτοικος Παρισιού αναμένεται να γίνει λίαν συντόμως ο Ντεσιρέ Ντουέ. Η περσινή αποκάλυψη της Ρεν μόλις στα 19 του χρόνια κατάφερε να... μαγνητίσει τα βλέμματα από κάθε χρονιά της Ευρώπης χάρη στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, με τις Παρί και Μπάγερν να αποδεικνύονται πιο... ένθερμες για την υπογραφή του.

Νικητές ωστόσο από τη μονομαχία αναδείχθηκαν οι Παριζιάνοι, οι οποίοι έλαβαν το πράσινο φως από τον νεαρό Γάλλο εξτρέμ και προχώρησαν τα βήματα για να καταλήξουν σε συμφωνία και με τη Ρεν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τελικά οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Κάπως έτσι ο 19χρονος θα παραμείνει στη Ligue 1 αλλά αυτή τη φορά με τη φανέλα των Παριζιάνων, οι οποίοι πλέον έχουν στα χέρια τους ένα από τα ανερχόμενα διαμάντια του γαλλικού ποδοσφαίρου.

🚨🔴🔵 Désiré Doué to Paris Saint-Germain, agreement confirmed and here we go!



Rennes will receive fee close to €60m after PSG got the green light from Doué two days ago.



Medical tests booked on Thursday for Doué ahead of contract signing after PSG won the race vs Bayern. pic.twitter.com/BKfdCHSCgM