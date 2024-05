Η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε δύο ρεκόρ που δεν έχουν επαναληφθεί ποτέ στο γαλλικό πρωτάθλημα και μάλιστα σε μία σεζόν που δεν ήταν από τις καλύτερες της ιστορίας της.

Μπορεί φέτος η Παρί Σεν Ζερμέν να μην έδειξε στο πρωτάθλημα την γνωστή κυριαρχία που συνηθίζει και να στραβοπάτησε συνολικά 12 φορές (10 ισοπαλίες, 2 ήττες), όμως κατόρθωσε κάτι που δεν μπόρεσαν να πετύχουν οι καλύτερες ομάδες που πιθανότατα είχε τα τελευταία χρόνια, αλλά και καμία άλλη ομάδα στην ιστορία του γαλλικό πρωταθλήματος και όχι μόνο.

Βλέπετε η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, που κατέκτησε το πρωτάθλημα με διαφορά 9 βαθμών από την δεύτερη Λιλ, την τελευταία αγωνιστική επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Μετς κι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Ligue 1, που δεν γνώρισε την ήττα σε κανένα εκτός έδρας ματς την φετινή σεζόν.

Κι αν αυτό δεν σας φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, πέτυχε και κάτι ακόμα πιο ακραίο και έτι σπανιότερο. Στα 17 εκτός έδρας ματς που έδωσε στο γαλλικό πρωτάθλημα φέτος, όπου πέτυχε 13 νίκες και άλλα τέσσερα ματς έληξαν ισόπαλα, δεν έμεινε ποτέ πίσω στο σκορ (!!).

Ναι, καλά καταλάβατε. Η Παρί Σεν Ζερμέν στα 17 αυτά παιχνίδια δεν είδε τους αντιπάλους της να προηγούνται απέναντί της ποτέ, ούτε για ένα λεπτό.

0 - Paris are the first team in history to remain unbeaten away from home for an entire Ligue 1 season, having never even trailed on away games in the top-flight this season. Mastery. pic.twitter.com/DgjOQAowVI