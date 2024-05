Μετά από πέντε χρόνια Παρί Σεν Ζερμέν και Κέιλορ Ναβας θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, καθώς ο Κοσταρικανός θα αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι.

Παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να αποτελέσει στο τέλος της σεζόν ο Κέιλορ Νάβας. Ο Κοσταρικανός τερματοφύλακας θα συνοδέψει τον Κιλιάν Μπαπέ και θα αποχωρήσουν αμφότεροι ως ελεύθεροι το καλοκαίρι από τη γαλλική πρωτεύουσα, με το μυαλό σε... άλλες πολιτείες.

Μετά την μεταγραφή του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ο έμπειρος τερματοφύλακας είχε χάσει τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά παρέμενε μια εξαιρετική λύση από τον πάγκο.

Έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας στο Παρίσι με εξαίρεση την περσινή σεζόν όπου πήγε ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ για έξι μήνες, ο Νάβας μαζεύει τις βαλίτσες του και αποχωρεί στο τέλος της σεζόν.

Τη φετινή περίοδο ο πρώην γκολκίπερ της Ρεάλ Μαδρίτης κατέγραψε συνολικά πέντε συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Γαλλίας, ενώ δέχθηκε συνολικά επτά γκολ.

🚨🔴🔵 Keylor Navas will leave PSG as free agent at the end of the season, the decision has been made.



“I’m grateful for the recent years together at this club”, Keylor says. 🇨🇷 pic.twitter.com/Ke6xnA2mJ1