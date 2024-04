Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν εξεπλάγην που είδε τον αριθμό του να εμφανίζεται στον πίνακα αναπληρωματικών στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του ντέρμπι της Παρί με την Μαρσέιγ, αλλά δεν έκρυψε και την ενόχλησή του.

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, το έχει δηλώσει εδώ και εβδομάδες. Η ομάδα του πρέπει να αρχίσει να συνηθίζει τη... ζωή μετά τον Μπαπέ. Ο Ισπανός τεχνικός συνηθίζει να αντικαθιστά τον σούπερ σταρ του κατά τη διάρκεια των αγώνων και ο Γάλλος διεθνής δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό.

Ο 25χρονος που ήταν αρχηγός της ομάδας του στο Le Classique αντικαταστάθηκε στο 64ο λεπτό του αγώνα, με το σκορ 1-0 υπέρ της Παρί. Η κάμερα τον «έπιασε» να γουρλώνει τα μάτια του πριν φύγει αργά, κουνώντας το κεφάλι του, από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Γκονκάλο Ράμος, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο γκολ της PSG στο ματς, ήταν εκείνος που πήρε τη θέση του.

Αυτή βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μπαπέ αποχώρησε πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών και ο Ενρίκε εξέφρασε την απογοήτευσή του για την προσοχή των μέσων ενημέρωσης που τραβάει την κατάσταση. Συγκεκριμένα είπε στο Prime Video: «Είναι η ίδια μουσική κάθε εβδομάδα, η ίδια μουσική… είναι τόσο βαρετό. Είμαι ο προπονητής, παίρνω τις αποφάσεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Θα κάνω το ίδιο μέχρι την τελευταία μου μέρα στο Παρίσι. Προσπαθώ πάντα να βρίσκω την καλύτερη λύση για την ομάδα μου. Ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνεις (την απόφαση), δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου».

🗣️ Luis Enrique visibly annoyed by the questions about him substituting Kylian Mbappé (25):



😬 “It’s always the same questions, it’s so boring, I’m the coach and I make the decisions.”



pic.twitter.com/BlicaUYwJs