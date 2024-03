Κιλιάν Μπαπέ και Παρί Σεν Ζερμέν «συντρίβουν» το μισθολόγιο της Ligue 1

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της L'Equipe, ο Κιλιάν Mπαπέ είναι μακράν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ligue 1, κερδίζοντας 6 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, περισσότερα από πέντε συμπαίκτες του μαζί!

Η Παρί Σεν Ζερμέν, όπως ίσως αναμενόταν, καταλαμβάνει τις πρώτες 10 θέσεις της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του γαλλικού πρωταθλήματος σύμφωνα με την «L' Equipe», με τις Μαρσέιγ, Μονακό και Λυών να έχουν αρκετούς παίκτες στην πρώτη 30άδα!

Φυσικά μπροστά από όλους, βρίσκεται ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ! Ο Γάλλος σούπερ σταρ εξακολουθεί να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ligue 1 δύο χρόνια μετά την επικερδή επέκταση του συμβολαίου του με την PSG.

Στην παραδοσιακή έκδοσή της για τους μισθούς των παικτών της Ligue 1, η γαλλική εφημερίδα τοποθετεί τον Γάλλο διεθνή πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους, με μισθό έξι εκατομμυρίων ευρώ μικτά το μήνα. Πολύ, πολύ μπροστά από όσους ακολουθούν που είναι: Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Μαρκίνιος με 1,12 εκατομμύρια ευρώ το μήνα ο καθένας.

