Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε τους «μεγάλους» της Ευρώπης και ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Γκαμπριέλ Μοσκάρδο.

Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι «έριζαν» για το νέο μεγάλο ταλέντο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Γκαμπριέλ Μοσκάρδο, με την Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίζει τελικώς την υπογραφή του!

Η PSG επιβεβαίωσε την άφιξη του Γκάμπριελ Μοσκάρντο από την Κορίνθιανς. Ο έφηβος μέσος θα παραχωρηθεί ξανά δανεικός στην ομάδα του στη Βραζιλία μέχρι το καλοκαίρι, ενώ εκρεμμεί επίσης χειρουργική επέμβαση για ένα πρόβλημα στο πόδι που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των ιατρικών του εξετάσεων.

Η αμοιβή φέρεται να κυμαίνεται στα 20 εκατ. ευρώ!

