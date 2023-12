Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, είδε απευθείας κόκκινη κάρτα στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης με τη Χάβρη μετά από μια... στιγμή τρέλας!

Ο 24χρονος Ιταλός τερματοφύλακας, της Παρί Σεν Ζερμέν, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος τον τελευταίο καιρό προσπαθεί να βρει τη φόρμα του, εκτίμησε τελείως λάθος μια φάση στον αγώνα με την Χάβρη και κλώτσησε ουσιαστικά τον Κασιμίρ!

Όπως μπορείτε να δείτε από το παρακάτω βίντεο, ο ρέφερι του αγώνα δεν είχε άλλη επιλογή παρά να τον αποβάλει απευθείας για αυτή του την ενέργεια, καθώς χιλιάδες μέσα στο «Stade Oceane» επευφημούσαν για την αποβολή του!

Έτσι η ομάδα του Λουίς Ενρίκε καλείται από νωρίς στο παιχνίδι να αγωνιστεί με αριθμητικό μειονέκτημα και χωρίς τον βασικό της κίπερ, ενώ λίγο αργόχτερα αποχώρησε με ανακαστική αλλαγή και ο Φαμπιάν Ρουίζ λόγω τραυματισμού.

Últimos 3 jogos de Donnarumma pelo PSG:



- Erra passe e entrega gol para o Mônaco

- Rebote que termina em gol do Newcastle

- Expulso com 10 minutos de jogo por voadora no atacante do Le Havre



