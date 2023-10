Οπαδοί της Μαρσέιγ πέταξαν πέτρες στο πούλμαν της Λυών που κατευθυνόταν στο «Βελοντρόμ». Τραυματίστηκε στο πρόσωπο από σμασμένα γυαλιά ο προπονητής των Λιονέ, Φάμπιο Γκρόσο. Στον «αέρα» το ντέρμπι.

Επίθεση οπαδών της Μαρσέιγ στην αποστολή της Λυών! Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Γαλλίας υποστηρικτές των Μαρσεγέζων πέταξαν πέτρες στο πούλμαν της ομάδας που κατευθυνόταν προς το «Βελοντρόμ».

🚨Lyon bus was targeted and hit by rocks thrown on its way to the Velodrome to face Marseille.



Lyon manager Fabio Grosso was injured and bleeding as shards of glass cut his face. @ESPNFC



This is the state of the bus taking Lyon supporters to tonight's match in Marseille. There is now huge tension within the Véldrome with Lyon fans now filling the away stand. With under 30 minutes until kick-off, the LFP are yet to announce whether the match will go ahead.

Από τα σπασμένα τζάμια τραυματίστηκε στο πρόσωπο ο προπονητής των Λιονέ, Φάμπιο Γκρόσο. Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι o κόουτς της Λυών αποκόμισε κόψιμο τριών εκατοστών πάνω από τα αριστερό μάτι, ενώ μικροτραυματισμούς έχουν ο βοηθούς του Ραφαέλε Λόνγκο αλλά και αρκετοί παίκτες

Αμέσως μετά την άφιξη του πούλμαν στο γήπεδο ο αιμόφυρτος Ιταλός τεχνικός μεταφέρθηκε στο ιατρείο για τις πρώτες βοήθειες, με τους γιατρούς να του βάζουν επιδέσμους στο κεφάλι.

Ο Γκρόσο είναι ζαλισμένος και σε κατάσταση σοκ και συνεπώς δύσκολα θα μπορέσει να κοουτσάρει απόψε. Με βάση αυτά τα δεδομένα η διεξαγωγή του γαλλικού ντέρμπι βρίσκεται στον «αέρα».

Cette image DOIT être partagée. Supporters de l'OM ou non nous devons assumer d'avoir une frange de debiles qui portent nos couleurs et nuisent à l'OM. Que le match se joue ou non, l'essentiel n'est plus là.

A Pablo et aux autorités de faire le ménage. Soutien à Fabio Grosso et…



