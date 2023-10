Ο Μάριο Μπαλοτέλι ρωτήθηκε αν θα πήγαινε ποτέ να αγωνιστεί στην Παρί Σεν Ζερμέν και έδωσε μια 100% ειλικρινής απάντηση.

Στα 33 του ο Μάριο Μπαλοτέλι πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του. Επιστρέφοντας αυτό το καλοκαίρι στην Άντανα Ντεμίρσπορ στην Τουρκία, ο Ιταλός επιθετικός παραμένει εξαιρετικός στον τρόπο που απαντάει στις ερωτήσεις των ΜΜΕ. Και πρόσφατα, κάποιος τον ρώτησε χαριτολογώντας αν θα έβλεπε ποτέ τον εαυτό του να παίζει για την Παρί Σεν Ζερμέν.

Και ιδού η απάντησή του. «Αν η PSG με καλέσει αύριο, θα πάω; Με τίποτα. Έπαιξα στη Νις, έπαιξα στη Μαρσέιγ, δεν θα πάω ποτέ στην Παρί Σεν Ζερμέν. Κι αν μου προσφέρουν 10 εκατομμύρια; Στα 10 εκατομμύρια ναι… Ακόμα κι αν με καλέσει η ομάδα του Ενόκ (ο αδερφός του παίζει στο Rovato) και μου δώσει 10 εκατομμύρια, θα πάω να παίξω με τον αδερφό μου», δήλωσε στο TV Play.

🇫🇷 Balotelli: “What if PSG call me? No chance. No way — as I used to play for Marseille and Nice so… no way”.



🗣️ “What if they come with €10m salary proposal?”.



“Of course. In that case I’d accept… for €10m I’d even join my brother’s team and go play there!”, told TvPlay. pic.twitter.com/hq12sjHwvp