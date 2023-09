«Πονοκέφαλος» για τον Λουίς Ενρίκε, καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ τραυματίστηκε στον αστράγαλο και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 30ο λεπτό του ντέρμπι της Παρί με τη Μαρσέιγ.

Πρόβλημα στην Παρί Σεν Ζερμέν με τον Κιλιάν Μπαπέ. Στο 15ο λεπτό του ντέρμπι με την Μαρσέιγ στο «Παρκ Ντε Πρενς» ο Γάλλος σούπερ σταρ τραυματίστηκε στον αστράγαλο. Ο 24χρονος επιθετικός βγήκε για λίγο από το παιχνίδι, προσπάθησε να συνεχίσει, όμως τελικά δεν τα κατάφερε.

Στο 30' έγινε αναγκαστική αλλαγή και άφησε τη θέση του στον Γκανσάλο Ράμος. Περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.

Kylian Mbappe leaves the game due to an ankle injury. pic.twitter.com/EqnJcfnQ7C