Ο Τζανλούιτζι Ντοναρούμα ανέβασε βίντεο στα Social Media και έστειλε το μήνυμα του για τον «εφιάλτη» που βίωσε πρόσφατα μαζί με την σύντροφο του.

Μια οδυνηρή εμπειρία βίωσαν το βράδυ της Πέμπτης (20/07) ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και η κοπέλα του, όταν διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι τους στο Παρίσι. Οι δράστες έσπασαν την πόρτα, έγδυσαν το ζευγάρι, στην συνέχεια τους έδεσαν κι έπειτα απέσπασαν κλοπιμαία αξίας 500 χιλ. ευρώ.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν ανέβασε το απόγευμα της Τρίτης (25/7) βίντεο στα Social Media και έστειλε το μήνυμα του για το περιστατικό.

«Γεια σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας από την περασμένη Παρασκευή. Ήταν δύσκολες στιγμές αλλά το σημαντικό είναι πως τώρα είμαστε όλοι καλά. Τώρα βρίσκομαι στην Ιαπωνία, ανυπομονώ να ξαναρχίσω και να φορέσω τη φανέλα της Παρί στις επόμενες υποχρεώσεις», ανέφερε ο διεθνής κίπερ, ο οποίος βρίσκεται στην Ιαπωνία για την προετοιμασία των πρωταθλητών Γαλλίας.

Thank you for all the support 💙 pic.twitter.com/IctfL894Bs