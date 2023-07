Σύμφωνα με αποκλειστικό του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Παρί Σεν Ζερμέν ενημέρωσε την Αϊντχόφεν πως θα ενεργοποιήσει την οψιόν επαναγοράς του Τσάβι Σίμονς.

Η Παρί Σεν Ζερμέν άφησε τον Τσάβι Σίμονς να πάει ως ελεύθερος στην Αϊντχόφεν το περασμένο καλοκαίρι συμπεριλαμβάνοντας στο συμβόλαιό του μία οψιόν επαναγοράς σε περίπτωση που επιθυμούσαν να τον κάνουν ξανά δικό τους, η οποία μάλιστα είναι μόλις 6 εκατ. ευρώ.

Την σεζόν αυτή που ολοκληρώθηκε ο 20χρονος Ολλανδός εξτρέμ έκανε εκπληκτικά πράγματα, αφού σε 48 συμμετοχές πέτυχε επιδόσεις double-double σκοράροντας 22 γκολ και δίνοντας 12 ασίστ σε 3.799 αγωνιστικά λεπτά.

Αυτό που απομένει τώρα για να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του στο Παρίσι είναι να συμφωνήσει και ο ίδιος. Ο Σίμονς έχει στην διάθεσή του αρκετές μέρες για να απαντήσει, αφού η buy back οψιόν του λήγει στις 31 Ιουλίου.

EXCL: Paris Saint-Germain have now decided/communicated that they will activate €6m buy back clause for Xavi Simons ✨🇳🇱 #PSG



Now it’s only up to the player.



Understand buy back clause expires on July 31.



Xavi has to communicate within 25 days whether he accepts PSG or not. pic.twitter.com/qZ4duG8r6w