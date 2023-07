Στην τελευταία κατάταξη των πρωταθλημάτων της UEFA η Ολλανδία ξεπέρασε τη Γαλλία, με βάση τις επιδόσεις των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις τελευταίες πέντε σεζόν.

Παρόλο που η Ligue 1 εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των πρωταθλημάτων στην πιο πρόσφατη κατάταξη των συντελεστών της UEFA, έχει εκτοπιστεί από τους συλλόγους της Eredivisie, όταν εξετάζουμε την τελευταία πενταετία.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο ένας και μοναδικός σύλλογος μετά τη Μονακό το 2004 που έφτασε στον τελικό του Champions League, ενώ η παρουσία της Μαρσέιγ στον τελικό του Europa League το 2018 ήταν επίσης η πρώτη από τότε που η ίδια τα κατάφερε το 2004. Εν τω μεταξύ, οι πρόσφατες επιτυχίες των ολλανδικών ομάδων στην Ευρώπη, δηλαδή η πορεία της Φέγενορντ μέχρι τον τελικό του Europa Conference League το 2022, καθώς και η Άλκμααρ που έφτασε στα ημιτελικά της φετινής σεζόν, έχουν δώσει στην Eredivisie ένα σημαντικό αριθμό βαθμών.

Η ανταγωνιστικότητα πέρα από τους κορυφαίους συλλόγους της Ligue 1 αποτελεί θέμα συζήτησης εδώ και αρκετά χρόνια. Πολλοί οπαδοί έχουν ζητήσει στο παρελθόν από την UEFA να αλλάξει το σύστημα κατάταξης, προκειμένου να εκπροσωπούνται σωστά τα κορυφαία πρωταθλήματα της Πορτογαλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας.

Οι κατατάξεις με συντελεστές έχουν περισσότερο πραγματική εφαρμογή, με τη δεδομένη συγκομιδή βαθμών ενός συλλόγου να είναι σε θέση να αποφασίσει σε ποιο pot τοποθετείται πριν από τις κληρώσεις των ομίλων.

Αλλού, η πορεία της Ρέιντζερς στον τελικό του Europa League την περασμένη σεζόν βοήθησε σημαντικά στην ενίσχυση της 5ετούς κατάταξης της Σκωτίας, όπου βρίσκεται τώρα στην ένατη θέση.

Η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Αυστρία συμπληρώνουν την υπόλοιπη πρώτη 10άδα, αλλά η Αγγλία είναι αυτή που κυριαρχεί, όπως αναμενόταν, αφού η Γουέστ Χαμ και η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησαν τα δύο από τα τρία διαθέσιμα κύπελλα.

