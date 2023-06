Ένας ιδιαίτερα θερμός θαυμαστής του Νεϊμάρ αποφάσισε στη διαθήκη του να αφήσει όλα όσα του ανήκουν στον Βραζιλιάνο αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν!

Ο 31χρονος Νεϊμάρ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου με θητεία στη Σάντος, την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ έχει περύχει και όσα γκολ πέτυχε ο αείμνηστος Πελέ για τη Σελεσάο.

Ο «Νέι» έχει ένα τεράστιο κοινό, τόσο στη Βραζιλία όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, λόγω των επιδόσεών του στο γήπεδο, και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το 2013, μια μελέτη της Stochos Sports & Entertainment, την οποία μοιράστηκε η επίσημη ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, αποκάλυψε ότι ο επιθετικός ήταν στην πραγματικότητα ο πιο δημοφιλής ποδοσφαιριστής στη Βραζιλία - μπροστά ακόμη και από τον τότε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι.

Ένας οπαδός, εν τω μεταξύ, φέρεται να πήγε την αγάπη του για τον Νεϊμάρ σε νέα επίπεδα με μια απόφαση που σίγουρα προκαλεί έκπληξη. Ο εν λόγω θαυμαστής του Νέι αποφάσισε στη διαθήκη του να αφήσει τα πάντα στον Νεϊμάρ! Ο ανώνυμος οπαδός, ο οποίος είναι 30 ετών, φέρεται να δήλωσε στο τοπικό βραζιλιάνικο πρακτορείο Metropoles ότι αποφάσισε να αφήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία στον Βραζιλιάνο σταρ όταν φύγει από τη ζωή.

Εξηγώντας την απόφασή του στο δημοσίευμα, ο άνδρας αποκάλυψε ότι δεν είναι καλά στην υγεία του και ταυτίζεται πολύ με τον επιθετικό. Είπε χαρακτηριστικά (αποσπάσματα μέσω του Reuters): «Δεν είμαι σε πολύ καλή κατάσταση υγείας και, εξαιτίας αυτού, είδα πραγματικά ότι δεν έχω κανέναν να αφήσω τα πράγματά μου».

Όταν ρωτήθηκε γιατί θα άφηνε περιουσιακά στοιχεία στον Νεϊμάρ δεδομένου του πλούτου του Βραζιλιάνου απάντησε: «Μου αρέσει ο Νεϊμάρ, ταυτίζομαι πολύ μαζί του. Η σχέση με τον πατέρα του μου θυμίζει πολύ τη δική μου με τον πατέρα μου, ο οποίος έχει ήδη πεθάνει. Αλλά πάνω απ' όλα, ξέρω ότι, πάνω απ' όλα, δεν είναι άπληστος, κάτι που είναι λίγο σπάνιο στις μέρες μας».

Ο οπαδός συνέχισε προσθέτοντας ότι είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να στείλει περιουσιακά στοιχεία στον Νεϊμάρ, αλλά δεν τα κατάφερε.

Να σημειώσουμε φυσικά εδώ ότι ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους καλύτερα αμειβόμενους αθλητές στον κόσμο, με εκτιμώμενες αποδοχές 85 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2023 σύμφωνα με το Forbes.

