Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αναμένεται την Τετάρτη (7/6) στην Παρίσι για να ολοκληρώσει τις επαφές του με την Παρί Σεν Ζερμέν και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Τρέχουν οι εξελίξεις στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Κριστόφ Γκαλτιέ απολύθηκε από τη διοίκηση των Καταριανών και σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το ζήτημα της διαδοχής του με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να είναι αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί.

Σύμφωνα με την Equipe ο Γερμανός τεχνικός αναμένεται να ταξιδέψει την Τετάρτη (7/6) στο Παρίσι για τις τελικές συζητήσεις με τον Λουίς Κάμπος και μέλη της διοίκησης των πρωταθλητών Γαλλίας. Δεν αποκλείεται άμεσα να έχουμε υπογραφές και ανακοινώσεις.

O Νάγκελσμαν ανέλαβε την Μπάγερν το προηγούμενο καλοκαίρι, σήκωσε το πρωτάθλημα και αποχώρησε στα τέλη Μαρτίου με απολογισμό 60 νίκες, 14 ισοπαλίες και δέκα ήττες.

