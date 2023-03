Άγνωστοι πυροβόλησαν το σούπερμαρκετ που ανήκει στην οικογένεια της Αντονέλα Ροκούτσο στο Ροζάριο της Αργεντινής, αφήνοντας απειλητικό μήνυμα κατά του Λιονέλ Μέσι!

Μαφιόζικη επίθεση σε σούπερ μάρκετ της γυναίκας του Λιονέλ Μέσι εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τρίτης (28/2) στο Ροζάριο της Αργεντινής, με απειλητικό μήνυμα μάλιστα κατά του 35χρονου αρχηγού της Αλμπισελέστε.

Όπως αναφέρει το «rosario3», δύο άνδρες πάνω σε μηχανή απαθανατίστηκαν από τις κάμερες παρακολούθησης να προσεγγίζουν το κατάστημα «Unico» περίπου στις τρεις τα ξημερώματα, με έναν εκ των δύο να αφήνει ένα σημείωμα και έκτοτε να ανοίγει πυρ, ρίχνοντας 14 σφαίρες στην πρόσοψη του μαγαζιού.

Στο σημείωμα που βρέθηκε, αναγράφεται το μήνυμα: «Μέσι, σε περιμένουμε. Ο Γιαβκίν (δήμαρχος του Ροζάριο) είναι κι αυτός έμπορος ναρκωτικών, δεν πρόκειται να σε φροντίσει».

Η υπόθεση ερευνάται από τις τοπικές Αρχές και μένει να αποσαφηνιστεί το τοπίο πίσω από τη μυστήρια και εκ πρώτης όψεως απρόκλητη επίθεση κατά της οικογένειας του σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν.

