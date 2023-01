Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του Ζιγιέχ, αλλά το deal κατέρρευσε επειδή οι Μπλε άργησαν να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Όλα έδειχναν πως ο Χακίμ Ζίγιεχ θα περάσει το υπόλοιπο της σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν ως δανεικός από την Τσέλσι, με τις δύο ομάδες να έρχονται σε συμφωνία λίγο πριν το «κλείσιμο» του μεταγραφικού παραθύρου.

Την τελευταία στιγμή ωστόσο, η υπόθεση «ναυάγησε», αφού η απαραίτητη διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Κι αυτό διότι οι Λονδρέζοι καθυστέρησαν να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα εντός χρόνου, με αποτέλεσμα οι γαλλικές αρχές να μην μπορούν να εγκρίνουν τη μεταγραφή.

Big issue for Hakim Ziyech deal. PSG and Chelsea signed the contracts but were not sent back to be registered in time — contracts are not validated as of now 🚨🔴🔵 #DeadlineDay



Clubs trying to find a solution now. pic.twitter.com/zLXcPQ6zKW