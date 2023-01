Χάος προκάλεσε στον κόσμο των social media μια φωτογραφία που απεικονίζει τη φανέλα του Μέσι στη μπουτίκ της Αλ Χιλάλ, της μεγάλης αντιπάλου δηλαδή της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Από τα Clasico της Ισπανίας, στα Clasico της... Σαουδικής Αραβίας! Αυτό τουλάχιστον πρέπει να είχε στο μυαλό του ένας οπαδός της Αλ Χιλάλ όταν τύπωνε φανέλα της ομάδας του με το όνομα του Λιονέλ Μέσι, σαν απάντηση στη «βόμβα» της Αλ Νασρ με την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι δυο ομάδες άλλωστε είναι παραδοσιακοί «εχθροί» στη χώρα τους και φαίνεται πως ο εν λόγω οπαδός σκαρφίστηκε μια viral ιδέα για να δώσει νέες διαστάσεις στη μεταξύ τους κόντρα, με τη φανέλα που ετοίμασε μάλιστα να τοποθετείται στη μπουτίκ του κλαμπ!

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν φυσικά δεν άργησαν να κατακλύσουν τα social media, τα οποία σχολίασαν ποικιλοτρόπως τη μοναδική αυτή φανέλα.

🚨 Lionel Messi's shirt at Al Hilal's official store who, are the biggest rival of Al Nassr in Saudi Arabia. 👀🧐 pic.twitter.com/fpDMpJMDLS