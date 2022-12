Ραμπιό: «Ο Μπαπέ αλλάζει τη φωνή του στις συνεντεύξεις, όταν είναι μαζί μας μιλάει κανονικά» (vid)

Ο μέσος της Γιουβέντους, Αντριέν Ραμπιό, μιλάει για τη... μεταμόρφωση που υφίσταται ο Κίλιαν Μπαπέ μπροστά στον Τύπο

Ο πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ με οκτώ γκολ, Κιλιάν Μπαπέ, έχει επαινεθεί αρκετές φορές για τον τρόπο που στέκεται και μιλά μπροστά στον Τύπο, κάτι που όπως φαίνεται δεν εκτιμούν όλοι οι συνάδελφοί του.

Για παράδειγμα ο μέσος της Γιουβέντους, Αντριέν Ραμπιό, αποκάλυψε αστειευόμενος σε συνέντευξή του στη «Le Carré» τι τον ενοχλεί όταν ο Γάλλος σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης. «Ο Κιλιάν με ενοχλεί όταν αλλάζει φωνή σε μια συνέντευξη. Όταν είμαστε μαζί, μιλάει κανονικά. Αλλά όταν βλέπετε τη συνέντευξη, δεν ξέρω γιατί, η φωνή του αλλάζει. Είναι ενοχλητικός και αγχωτικός», ανέφερε γελώντας.

Γεγονός είναι ότι ο 24χρονος επιθετικός φροντίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια όταν ασχολείται με τα Μέσα.

