Η Parisien μετά το μυθικό συμβόλαιο του Κιλιάν Μπαπέ αποκάλυψε με νεότερο ρεπορτάζ τις απολαβές του Λιονέλ Μέσι και του Νεϊμάρ. Διαψεύδουν το δημοσίευμα για τον Γάλλο επιθετικό οι Παριζιάνοι.

Αίσθηση προκάλεσε το δημοσίευμα της Parisien σχετικά με το «αστρονομικό» συμβόλαιο που έδωσε η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν στον Κιλιάν Μπαπέ για να συνεχίσει να αγωνίζεται στο «Παρκ Ντε Πρενς». Σύμφωνα με τους Γάλλους ο 23χρονος επιθετικός σε βάθος τριετίας θα καρπωθεί 636 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στην ιστορία.

Η Parisien με νέο της ρεπορτάζ έβγαλε στο φως το συμβόλαιο των δυο άλλων σταρ των πρωταθλητών Γαλλίας, Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ. Ο Αργεντινός σταρ λαμβάνει 41 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και παίρνει ένα ποσοστό με τη μορφή κρυπτονομισμάτων. Ο Pulga πέρυσι το καλοκαίρι είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο ως ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα και δεν πήρε πριμ υπογραφής εν αντιθέσει με τον Μπαπέ. Ο αρχηγός της Αλμπισελέστε δεν είναι μόνιμος κάτοικος Παρισιού και πληρώνει μόνο 30% σε φόρους.

Από την πλευρά του ο Βραζιλιάνος αμείβεται με 26 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο καθαρά. Ο Νεϊμάρ πήγε το καλοκαίρι του 2017 στην Παρί Σεν Ζερμέν με το ποσό ρεκόρ των 222 εκατομμυρίων και πέρυσι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με μειωμένες αποδοχές.

Οι Παριζιάνοι με επίσημη τοποθέτηση τους διέψευσαν το δημοσίευμα για τον Κιλιάν Μπαπέ και τόνισαν πως θα κινηθούν νομικά. «Μετά το άρθρο που δημοσιεύτηκε χθες για τον σύλλογο και έναν από τους παίκτες του, η Παρί Σεν Ζερμέν διαφωνεί με την ιστορία και τις υποτιθέμενες λεπτομέρειες. Το timing της δημοσίευσης πριν από το σημαντικό παιχνίδι Champions League εγείρει ερωτήματα», αναφέρει η ενημέρωση των πρωταθλητών Γαλλίας.

Paris Saint-Germain have denied French press stories on Mbappé’s contract worth €630m gross in 3 years. 🚨 #PSG



“PSG confirms story is completely wrong with not a single detail being correct”, statement says.



Been told Paris Saint-Germain are also considering all legal action. pic.twitter.com/0ZpPAb88DR