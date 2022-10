Η Παρί Σεν Ζερμέν χωρίς να δυσκολευτεί επικράτησε εύκολα στην έδρα της Αζαξιό με 3-0. Δυο ασίστ και ένα γκολ ο φανταστικός Λιονέλ Μέσι, δυο γκολ και μια ασίστ ο «killer» Κιλιάν Μπαπέ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο μετά την νίκη στο ντέρμπι επί της Μαρσέιγ, καθώς επικράτησε με 3-0 στην έδρα της Αζαξιό. Ο Λιονέλ Μέσι και ο Κιλιάν Μπαπέ «καθάρισαν» το ματς αφού συνεργάστηκαν και στα τρία γκολ των Παριζιάνων. Δυο ασίστ και ένα γκολ ο Αργεντινός σούπερ σταρ, δυο γκολ και μια ασίστ ο Γάλλος επιθετικός. Δεν αγωνίστηκε λόγω καρτών ο Νεϊμάρ.

Oι πρωταθλητές Γαλλίας άνοιξαν το σκορ στο 24' όταν ο Λιονέλ Μέσι έβγαλε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Μπαπέ σε θέση βολής και ο Γάλλος «killer» δεν... χαρίστηκε. Στο 78' οι Παριζιάνοι... έκρυψαν τη μπάλα. Ο Μέσι έδωσε τη μπάλα στον Μπερνάτ, ο Ισπανός γύρισε τη μπάλα στον Αργεντινό, ο οποίος την έδωσε στον Μπαπέ και ο Γάλλος με εξαιρετικό τακουνάκι έβγαλε τετ α τετ τον Μέσι, ο οποίος πέρασε και τον τερματοφύλακα και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

