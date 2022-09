Μπορεί να μη σκοράρει τόσο, όσο παλιά. Μπορεί να μην είναι μονάχα εκείνος ο σούπερ σταρ. Κι όμως, ο τρόπος που ο Μέσι λειτουργεί και πατάει στο γήπεδο δημιουργώντας συνεχώς καταστάσεις υπέρ της ομάδας του, είναι... προς μελέτη.

Μέσα σε 10 παιχνίδια τη φετινή αγωνιστική περίοδο και με τους Μπαπέ και Νεϊμάρ να είναι εκείνοι που πρωταγωνιστούν στο κομμάτι του σκοραρίσματος κάνοντας μια... άτυπη κόντρα, με κοινό συμφέρον αυτό της Παρί, ο Μέσι έχει βγάλει 8 ασίστ.

Οι ματιές του στην περιοχή, ο χώρος δράσης του έξω από το «κουτί», οι απαλές επαφές του με τη μπάλα και οι μεταβιβάσεις στο χώρο έχοντας καταφέρει να συνεννοηθεί με ένα βλέμμα ή με μια δουλεμένη κίνηση στον αγωνιστικό χώρο, δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που θα έπρεπε.

Κι όμως, όταν κάποιος καθίσει να το μελετήσει προσεκτικά, τότε θ' αποδόσει στον Μέσι μεγάλο μέρος των επιτυχών αποτελεσμάτων της ομάδας του Γκαλτιέ.

Ξεκλέψτε 8 λεπτά από τον χρόνο σας και απολαύστε το παρακάτω βίντεο:

Show me a 8 minute video of someone doing this over their whole career and I'll be impressed never mind fucking 10 games. Messi is out of this world. pic.twitter.com/l3OaA5bAUu