Η Παρί Σεν Ζερμέν συμφώνησε με την Νάπολι για τον Φαμπιάν Ρουίθ και μένουν μόνο τα τυπικά για την απόκτησή του.

Οι Παριζιάνοι, μέτα την συμφωνία τους με τον Ισπανία μέσο, πέτυχαν το deal και με τους ανθρώπους των «παρτενοπεϊ» και είναι θέμα χρόνου και η ολοκλήρωση των τυπικών για να γίνει επίσημα παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ θα δαπανήσει 23 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Νάπολι και ο Φαμπιάν Ρουίθ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 6 εκατ. ευρώ ετησίως (5+1 ως μπόνους).. Μάλιστα, ο Ισπανός έχει ξεκινήσει ήδη το ταξίδι του για το Παρίσι μαζί με τους ατζέντηδές του.

Ο 26χρονος Ισπανός μέσος πέρυσι έκανε 38 συμμετοχές, σκοράροντας επτά τέρματα και πέντε ασίστ φτάνοντας τα 2.800 αγωνιστικά λεπτά.

Fabián Ruiz, arriving in Paris with his agents to complete his move to PSG. Napoli will receive €23m fee, Fabián will sign until 2027. 🔴🔵 #PSG



Negotiations still ongoing for Keylor Navas between PSG and Napoli. pic.twitter.com/J4wbouTbDr