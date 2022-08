Η Μαρσέιγ ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του Έρικ Μπαϊγί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον παρουσίασε με... καρτούν σε στυλ «Avenger».

Στη Γαλλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έρικ Μπαϊγί. Η Μαρσέιγ συμφώνησε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του Ιβοριανού κεντρικού αμυντικού και πλέον το «deal» είναι επίσημο, καθώς ανακοινώθηκε και από τα δύο κλαμπ.

Good luck for the 2022/23 season at Marseille, @EricBailly24 👊#MUFC