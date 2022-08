Ένας οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν έπιασε τον Ιταλό μέσο Μάρκο Βεράτι να καπνίζει όταν τον συνάντησε έξω από το προπονητικό tου συλλόγου.

Χειρότερος κι από τον νέο αθλητικό διευθυντή της Παρί Σεν Ζερμέν, ένας οπαδός των πρωταθλητών Γαλλίας, «έπιασε» τον Μάρκο Βεράτι να καπνίζει έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας και του «την είπε!».

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, ο Ιταλός μέσος φαίνεται να ποζάρει για φωτογραφίες μέσα από το αυτοκίνητό του, στη συνέχεια όμως ένας θαυμαστής του υπενθυμίζει ευγενικά: «Την επόμενη φορά κρύψτε το τσιγάρο σας».

Ο Βεράτι γνέφει καταφατικά και με ένα αμήχανο χαμόγελο κλείσει το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Στο βίντεο δεν φαίνεται αν πράγματι καπνίζει, αν και τον έχουν πιάσει με τσιγάρο στο χέρι στο παρελθόν.

Δείτε το βίντεο:

Marco Verratti is caught having a cigarette by a fan and I've never seen a footballer looks so guilty about something in my life. 😂🚬



🎥 @YssHNL pic.twitter.com/wbhp5UQmJV