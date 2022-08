Ο Αλέξις Σάντσες θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μαρσέιγ του Ιγκόρ Τούντορ, η οποία ανακοίνωσε τη μεταγραφή του ως ελεύθερου από την Ίντερ.

Μετά από δύο χρόνια στην Ίντερ, ο Αλέξις Σάντσες μετακομίζει για πρώτη φορά στη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Μαρσέιγ.

Η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ επισημοποίησε τη μεταγραφή του Χιλιανού εξτρέμ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Νερατζούρι προκειμένου να υπογράψει στους Μαρσεγιέζους και το μόνο που απομένει είναι να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο λέγεται πως θα έχει διάρκεια ως το 2024.

Ο 33χρονος, πλέον, Αλέξις, αποχωρεί από την Ίντερ με απολογισμό 20 γκολ και 23 ασίστ σε σύνολο 108 αναμετρήσεων, έχοντας πανηγυρίσει το Scudetto του 2021, το Copa Italia του 2022, αλλά και το Σούπερ Καπ της περασμένης σεζόν χάρη σε δικό του γκολ στο 120+1'.

Οι φίλοι της Μαρσέιγ, μάλιστα, του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στη Μασσαλία κι εκείνος έδειχνε να το απολαμβάνει, τρέχοντας προς το μέρος τους για να τους χαιρετίσει.

Alexis Sanchez nearly falls as he shows his love to the Marseille supporters. 💙🤍😅



🎥 @ChaouchiYanis



pic.twitter.com/iZos0inxcV