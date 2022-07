Η Μαρσέιγ ηττήθηκε στο τελευταίο της φιλικό από τη Μίλαν στο «Βελοντρόμ» με 2-0 και οι οπαδοί των Μασσαλών αποδοκίμασαν την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ.

Η Μαρσέιγ ηττήθηκε στη «πρόβα τζενεράλε» ενόψει της σέντρας της Ligue 1 από τη Μίλαν στο «Βελοντρόμ» με 2-0, με τους Μεσίας (11') και Ζιρού (28') να τελειώνουν το ματς πρινκαν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο του φιλικού. Οι οπαδοί των Μαρσεγέζων εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για την εικόνα της ομάδας τους και αποδοκίμασαν το σύνολο του πρώην τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ιγκόρ Τούντορ, μετά το σφύριγμα της λήξης του παιχνιδιού με τους πρωταθλητές Ιταλίας.

Igor Tudor’s Marseille roundly booed by their fans following a 2-0 loss to AC Milan in their final friendly match before the new Ligue 1 season. (RMC) pic.twitter.com/0xVgvz40rz