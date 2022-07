Τον προσπέρασε, δεν έδωσε σημασία, σκόραρε για να βγάλει εκεί τα νεύρα του, όμως, ο Λιονέλ Μέσι έδειξε στον Σέρχιο Ράμος ότι τον ενόχλησε πολύ ο τρόπος που τον μάρκαρε.

Ο Αργεντινός επιθετικός έχει φτιάξει την σχέση του με τον Ισπανό αμυντικό μετά τις μεγάλες κόντρες τους στα clasico της Ισπανίας. Βρίσκονται πλέον μαζί στην ίδια ομάδα και αυτό του έκανε να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους και να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους.

Αν και όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά και μάλιστα σε πρόσφατο φιλικό ο Μέσι είχε αφήσει ένα πέναλτι στον Ράμος, ο πρώην ηγέτης της Μπαρτσελόνα θυμήθηκε... τα παλιά και «σπάστηκε» από ένα μαρκάρισμα που του έκανε ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ.

Ο Ράμος του ζήτησε συγγνώμη, όμως, το βλέμμα του Μέσι ήταν ξεκάθαρο και φανέρωνε τον εκνευρισμό του για το αχρείαστο, άγαρμπο μαρκάρισμα.

Messi angry and arguing with Ramos after he tackled Messi hard in training 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU