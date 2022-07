Τρέλα για την Παρί Σεν Ζερμέν και τους αστέρες της ομάδας στο Τόκιο, με 13.000 άτομα να δίνουν το «παρών» στην προπόνηση και τον Κιλιάν Μπαπέ να πετυχαίνει τρομερό γκολ με τακουνάκι.

Οι Παριζιάνοι εισέπραξαν την αγάπη των Ασιατών στην παρουσία του συλλόγου στο Τόκιο, με τους ντόπιους να τρελαίνονται στη θέα των ποδοσφαιριστών αστέρων τους οποίους φυσικά δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν συχνά.

Ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία με τον Μπαπέ, τον Μέσι και τους υπόλοιπους έκανε τον κόσμο στο Τόκιο να στριμωχτεί από ενθουσιασμό και ανυπομονησία, με τους παίκτες του Γκαλτιέ να προπονούνται μπροστά σε 13.000 άτομα που ζητωκραύγαζαν.

Στο γήπεδο, ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε υπέροχο γκολ με τακουνάκι έχοντας αγχωθεί για να μη χτυπήσει και τον τερματοφύλακα με την κίνηση του ποδιού του,

Kylian Mbappé is in midseason form already 😎



(via @PSG_English) pic.twitter.com/xB5LDE3qbR