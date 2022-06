Ντι Μαρία: «Καλύτερος ο Μέσι τη νέα σεζόν με την μεγάλη αλλαγή στον πάγκο»!

Ο Άνχελ Ντι Μαρία θεωρεί πως η συνεργασία Ποτσετίνο – Μέσι δεν μπορούσε να ωφελήσει τον πρώην, πλέον, συμπαίκτη του, για τον οποίο βλέπει καλύτερο μέλλον στην Παρί μόλις αλλάξει ο προπονητής!

Ο Ντι Μαρία έμεινε πλέον ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν και τον προσεχή Δεκέμβρη θ' αποσυρθεί και από την εθνική ομάδα της Αργεντινής μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Έχοντας πλεόν φύγει από το «Παρκ ντε Πρενς» και με την δυνατότητα να μιλάει ανοιχτά και να εκφράζει τις σκέψεις του δίχως φίλτρο, ο διεθνής επιθετικός ανέφερε στο TyC Sports για τις διαφαινόμενες αλλαγές στην Παρί:

«Θα γίνει μεγάλλη αλλαγή στην ομάδα, όμως θεωρώ ότι ο Μέσι θ' ανταποκριθεί απόλυτα. Μπορώ να πω ότι θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα για εκείνον τη νέα σεζόν»!

Angel Di Maria thinks Mauricio Pochettino's expected departure from PSG will be good for Lionel Messi 📈 pic.twitter.com/uGXcUgoCw4