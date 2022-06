Ικάρντι: «Η καριέρα μου δεν κινδυνεύει όπως λένε οι δημοσιογράφοι, θα μείνω στην Παρί»

Μήνυμα παραμονής στην Παρί και ξεκάθαρες αιχμές προς τους δημοσιογράφους που τον θεώρησαν «τελειωμένο», έστειλε ο Αργεντινός.

Ο Μάουρο Ικάρντι απασχόλησε φέτος πολύ περισσότερο για την προσωπική του ζωή, από ό,τι για την απόδοσή του εντός τεσσάρων γραμμών.

Ο Αργεντινός πραγματοποίησε μια προβληματική σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας μόλις 5 γκολ σε συνολικά 30 συμμετοχές, όμως ο 29χρονος στράικερ δεν φαίνεται να συμφωνεί με τα επικριτικά άρθρα του ιταλικού Τύπου.

Σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram απάντησε -κυρίως- σε έναν Ιταλό δημοσιογράφο που αναρωτιόταν πού... είναι, τονίζοντας πως η Παρί σκοπεύει να τον πουλήσει στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Συγκεκριμένα έγραψε τα εξής: «Είμαι ακόμα σε συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα επόμενα δύο χρόνια. Η καριέρα μου δεν κινδυνεύει όπως λέτε εσείς [οι δημοσιογράφοι]. Αποφάσισα να μείνω εδώ, στην PSG. Μην ανησυχείτε, είμαι ακόμα 29 και ο κόσμος ξέρει ποιος είμαι μετά από σχεδόν 200 γκολ».

