Ο Κιλιάν Μπαπέ έδωσε το παρών στις Κάννες για το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου παρέα με τον συμπαίκτη του, Ασράφ Χακίμι και μονοπώλησε τα φλας των φωτογράφων, μετά και την υπογραφή του «χρυσού» συμβολαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε, το μεταγραφικό του σίριαλ επίσης μετά και την απόφασή του να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν και πλέον ο Κιλιάν Μπαπέ είναι ελεύθερος να εκμεταλλευτεί το κενό και να γιορτάσει το «χρυσό» συμβόλαιο που υπέγραψε για να παραμείνει στη γαλλική πρωτεύουσα. Και η πρώτη του κίνηση ήταν να δώσει το παρών στις Κάννες για το ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Ο Γάλλος ταξίδεψε 900 χιλιόμετρα νότια προς τη γαλλική ριβιέρα παρέα με τον συμπαίκτη του, Ασράφ Χακίμι και βρέθηκε στο κοσμοπολίτικο φεστιβάλ, ανάμεσα σε δεκάδες σταρ από τον χώρο του θεάματος αλλά και του αθλητισμού.

Οι δύο τους είχαν απαθανατιστεί και σε εστιατόριο της Μαδρίτης λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση της ανανέωσής του στην Παρί Σεν Ζερμέν, γεγονός που τότε είχε πυροδοτήσει νέες φήμες για επικείμενη μεταγραφή του στη Ρεάλ.

