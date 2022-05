Τα πάνω - κάτω φέρνει δημοσίευμα της «L’Équipe» που κάνει λόγο για παραμονή του Ποτσετίνο στη Γαλλία και τη νέα σεζόν, προτού η Παρί πάει για το απόλυτο «μπαμ» με τον Πεπ Γκουαρδιόλα!

Στο Παρίσι αναμένονται δομικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα από το προσεχές καλοκαίρι, αλλαγές ωστόσο που δεν αφορούν τη θέση του προπονητή!

Παρά τα σενάρια που ήθελαν τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Παρί Σεν Ζερμέν, δημοσίευμα της «L’Équipe» ανατρέπει τα δεδομένα και αποκαλύπτει πως ο Αργεντινός προετοιμάζεται για ακόμα μια σεζόν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Και ο λόγος αυτής της απρόσμενης τροπής ακούει στο όνομα... Κιλιάν Μπαπέ! Η εξαιρετική σχέση που διατηρεί ο 23χρονος αστέρας με τον πρώην τεχνικό της Τότεναμ φαίνεται πως θα αποδειχθεί κομβική στην τελική απόφαση της διοίκησης, η οποία πλέον εξετάζει να κρατήσει τον Ποτσετίνο στην τεχνική ηγεσία μέχρι το 2023.

Άλλωστε η ρήτρα αποδέσμευσης του 50χρονου ανέρχεται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ και στο Παρίσι θέλουν να αποφύγουν περιττά έξοδα.

Την ίδια ώρα πάντως, το σχετικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η κλεψύδρα για την αποχώρηση του Ποτσετίνο έχει ήδη γυρίσει ανάποδα, αφού το επόμενο καλοκαίρι η Παρί θα προσπαθήσει να δελεάσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα μακριά από τη Μάντσεστερ Σίτι με την ελπίδα πως ο Καταλανός τεχνικός δεν θα θελήσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

