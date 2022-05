Τη Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε πως θα υποστηρίξει στον προσεχή τελικό του Champions League ο Κιλιάν Μπαπέ που τοποθετήθηκε λίγες ώρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το σίριαλ Κιλιάν Μπαπέ ολοκληρώθηκε με τον Γάλλο σταρ να «σπάει» τη συμφωνία που είχε με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να βάζει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2025.

Από την στιγμή που η παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα επισημοποιήθηκε, αρκετοί φίλοι της «βασίλισσας» ανά τον κόσμο τον θεωρούν πια persona non grata, καθώς πιστεύουν ότι «έπαιξε» με τον σύλλογο της Μαδρίτης για αρκετά 24ωρα, μη τηρώντας τον λόγο του.

Ο Γάλλος από πλευράς του τοποθετήθηκε δημόσια, μέσω social media, για πρώτη φορά μετά το πολύκροτο σίριαλ που αφορούσε τη συνέχεια της καριέρας του ευχαριστώντας τη Ρεάλ για το ενδιαφέρον και τονίζοντας πως στον τελικό του Champions League θα είναι με το μέρος της.

«Θα είμαι ο πρώτος υποστηρικτής της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό UCL στο Παρίσι. Το σπίτι μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή τους. Κατανοώ την τιμή και το προνόμιο να σε θέλει ένας οργανισμός όπως η Ρεάλ», είπε μεταξύ άλλων ο Γάλλος αστέρας σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Kylian Mbappé: “I’ll be Real Madrid’s first supporter for UCL final in Paris, my house. I’d like to thank Real and Florentino Perez. I understand their disappointment”. 🚨🇫🇷 #Mbappé



“I understand honour and privilege to be wanted by an institution such as Real Madrid”, he added. pic.twitter.com/tjTPJkVoe6