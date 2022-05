Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άνχελ Ντι Μαρία, ο οποίος οδεύει προς το Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους.

Το «διαζύγιο» του Άνχελ Ντι Μαρία με την Παρί Σεν Ζερμέν ήταν αναμενόμενο και πλέον έγινε επίσημο. Το βράδυ της Παρασκευής (20/5) οι πρωταθλητές Γαλλίας ανακοίνωσαν πως δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν ανανέωσης που υπήρχε στο συμβόλαιο του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος μετά από επτά χρόνια θα αποχωρήσει από το «Παρκ Ντε Πρενς», με πιθανότερο προορισμό το Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους

Οι Παριζιάνοι στο τελευταίο φετινό τους ματς στη Ligue 1 κόντρα στη Μετς στο «Παρκ Ντε Πρενς» (20/5, 22:00) θα τιμήσει τον 34χρονο εξτρέμ, ο οποίος πήγε στην Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2015 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατέκτησε 19 τρόπαια (πέντε πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα Γαλλίας, ισάριθμα League Cup, και πέντε γαλλικά Super Cup), σκόραρε 92 τέρματα και μοίρασε 118 ασίστ, όνταν ο κορυφαίος δημιουργός στην ιστορία του συλλόγου.

🙌❤️💙



Le @PSG_inside tient à saluer 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐃𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club.