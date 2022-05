Με τέσσερα λιγότερα παιχνίδια στα πόδια του από τον Κέιλορ Νάβας και παρά τα μόλις πέντε clean sheets που συνήθως «δείχνουν» τον κορυφαίο κίπερ, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα βραβεύθηκε από τη Ligue 1 ως το απόλυτο «Νο1» της σεζόν.

Η «διανδρία» κάτω από τα γκολπόστ στην Παρί Σεν Ζερμέν είχε ως αποτέλεσμα οι Κέιλορ Νάβας και Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα να μοιραστούν τον χρόνο συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα. Και μπορεί ο Κοσταρικανός κίπερ να κατέγραψε περισσότερες συμμετοχές (τέσσερις) και περισσότερα παιχνίδια με απαραβίαστη εστία (τρία), αλλά ο τίτλος του κορυφαίου κίπερ της σεζόν στη Ligue 1 κατέληξε στον Ιταλό πορτιέρε!

Ο Ντοναρούμα βραβεύθηκε στον ετήσιο θεσμό της διοργανώτριας αρχής και η ανάδειξή του σε Νο1 προκάλεσε... ερωτηματικά, αφού αγωνίστηκε μόλις σε 16 αγώνες, από τους οποίους κράτησε το μηδέν μόνο σε πέντε. Ποσοστό 31,2% που τον κατατάσσει 19ο στη σχετική λίστα.

Την ίδια ώρα, ο κίπερ της καλύτερης άμυνας του πρωταθλήματος (Νις), Βάλτερ Μπενίτες, κατέγραψε 34 συμμετοχές με 14 clean sheets, τις περισσότερες από κάθε άλλον στη διοργάνωση αλλά έμεινε με... άδεια χέρια.

