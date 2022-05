Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, ο Ιντρίσα Γκέιγ δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς αρνήθηκε να στηρίξει τον αγώνα κατά της ομοφοβίας.

Την περασμένη αγωνιστική, η Παρί Σεν Ζερμέν μετά από τρεις ισοπαλίες επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα και συνέτριψε εκτός έδρας τη Μονπελιέ με 4-0. Από την εν λόγω αναμέτρηση, απουσίασε ο Ιντρίσα Γκέιγ, με τον Ποτσετίνο να δηλώνει να αποκαλύπτει αργότερα ότι ο 32χρονος Σενεγαλέζος απουσίαζε για προσωπικούς λόγους.

🚨 Reports in France claim that Idrissa Gueye missed the PSG game because he refused to wear the rainbow flag on his kit, the symbol of the LGBTQ+ community. pic.twitter.com/qe1KYwylwt