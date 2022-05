Ο Κιλιάν Μπαπέ ακόμα παρουσιάζεται σκεπτικός αναφορικά με την επιλογή που θα κάνει για το άμεσο μέλλον του και τα σενάρια περί συμφωνίας για ανανέωση με την Παρί φαίνεται να προέκυψαν λόγω της επιμονής και της νέας προσφοράς του Αλ – Κελαΐφι.

Η οικογένεια και πιο συγκεκριμένα η μητέρα του Κιλιάν Μπαπέ είχε σπεύσει να διαψεύσει πως ο γιος της τελικά θα παραμείνει στο Παρίσι και μάλιστα έναντι συμβολαίου γι' ακόμα δυο χρόνια, όπως είχε κυκλοφορήσει πριν από μερικές μέρες.

Η Παρί δεν έχει καταθέσει τα όπλα για την διατήρηση του σούπερ σταρ της ομάδας στο ρόστερ ή τουλάχιστον για μια υπογραφή που θα καταφέρει να προσφέρει ένα αρκετά καλό ποσό στα ταμεία του κλαμπ σε περίπτωση μεταγραφής, γιατί αυτή τη στιγμή ο Μπαπέ φεύγει και δεν αφήνει πίσω ούτε... μισό ευρώ.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ειδήμων στα μεταγραφικά ζητήματα, μεταφέροντας τα νεότερα από το «μέτωπο», τονίζει πως τόσα κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες είναι αποτέλεσμα της επιμονής της Παρί να πείσει τον Μπαπέ να συμφωνήσει για να παραμείνει στον σύλλογο, με τον ποδοσφαιριστή όμως να μην έχει απαντήσει.

Ο Παγκόσμιος Κυπελλούχος του 2018, πάντως, φέρεται να έχει ακόμα σε προτεραιότητα την Ρεάλ Μαδρίτης...

Kylian Mbappé has made no decision on future. He's thinking about it together with his family - but still nothing agreed or signed. ⭐️🇫🇷 #Mbappé



PSG have improved their proposal, that's why we've new rumours - but Real Madrid are still confident.



