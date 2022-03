Ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την εταιρεία κρυπτονομισμάτων, Socios, με τον ίδιο να αμείβεται πλουσιοπάροχα.

Τον περασμένο Αύγουστο, η Παρί Σεν Ζερμέν είχε ανακοίνωσε ότι ο Λιονέλ Μέσι θα λάμβανε μπόνους υπογραφής με τη μορφή κρυπτονομισμάτων. Αυτή την Τρίτη (29/03), ο Αργεντινός αστέρας έγινε πρεσβευτής της Socios, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, για τριετές συμβόλαιο έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters.

Together we can do more. Together we can be more.



Introducing https://t.co/2FROhSNgw8’s first global ambassador, Lionel Messi.#BeMoreThanAFan pic.twitter.com/DxiHckf2Wq